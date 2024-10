Il principino George ha iniziato a praticare immersioni subacquee.

William e Kate con George e Charlotte

Il primogenito di William e Kate ha 11 anni. “Ama tantissimo” questo sport acquatico, lo ha rivelato giovedì suo padre durante un incontro pubblico alla Birtley Community Pool, nel Tyne and Wear, in Inghilterra, mentre incontrava i nuotatori olimpici Adam Peaty e Tom Dean.

William ha detto: “George ama le immersioni. Ha 11 anni. Lo abbiamo portato sott'acqua pensando che si sarebbe spaventato. Invece le ama tantissimo. Lo stiamo semplicemente introducendo al mondo dell'acqua”.

Nel 2022 William e sua moglie hanno fatto immersioni subacquee durante il loro tour nei Caraibi a South Water Caye, per vedere la barriera corallina del Belize.

In quell'occasione William aveva detto: “È stato davvero fantastico vedere l'ambiente sottomarino qui in Belize, e il meraviglioso lavoro che stanno facendo per proteggere la barriera corallina e la vita dei pesci!”.

Il principe e la principessa del Galles - che hanno anche la principessa Charlotte, 9 anni, e il principe Louis, 6 - hanno una lunga esperienza con il mondo dell'acqua. William ha giocato a pallanuoto per l'Eton College e l'Università di St. Andrews, mentre Catherine ha praticato il nuoto in acque fredde come attività per tenersi in forma.

In un podcast del 2023 Catherine aveva raccontato a Mike Tindall, cugino acquisito di William: “Più è fredda l'acqua, meglio è. Amo assolutamente nuotare nell’acqua fredda. A volte William mi dice: 'Catherine, sei pazza'. E spesso lo faccio anche quando è buio e piove!”.

Nel frattempo William ha anche rivelato che avrebbe voluto andare alle Olimpiadi di Parigi dell'estate scorsa, ma ha deciso di rimanere a casa e guardare l'evento sportivo in televisione poiché Catherine stava affrontando le difficoltà della chemioterapia, che ha ora completato, annunciando di essere "libera dal cancro".